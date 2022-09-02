بث مباشر.. مباراة الطائي والعدالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل، مباراة الطائي والعدالة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـ مباراة الطائي والعدالة، ومتابعة لحظية لها بمجرد انطلاقها.

يستضيف نادي الطائي نظيره العدالة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الطائي بدأ مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي بالفوز خارج ملعبه على حساب الاتفاق، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالمسابقة، وبالتأكيد ستكون مواجهة العدالة فرصة مثالية للبناء على الانتصار الأول.

أما العدالة، فقد سقط في خسارة منطقية للغاية على ملعبه أمام الاتحاد، وصيف الموسم الماضي، بثلاثة أهداف دون رد، ويسعى لمصالحة جماهيره على حساب الطائي ووضع أول ثلاث نقاط في رصيده.

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وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الجمعة من منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/2023م.

فقد أسند للحكم عبدالله الخربوش إدارة مباراة الطائي وضيفه العدالة على أن يعاونه كل من عادل شراحيلي كمساعد أول ومحمد المطرودي مساعد ثانٍ، فيما يتولى فيصل البلوي إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من عمر الجمل.