فن ومشاهير

قصة اللقاء الأول للفنان الضيف أحمد مع سمير غانم وجورج سيدهم 'قصة اللقاء الأول للفنان الضيف أحمد مع سمير غانم وجورج سيدهم'
تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا فى مهرجان دار الزين بالإمارات 16 فبراير
تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا فى مهرجان دار الزين بالإمارات 16 فبراير...
عاصى الحلانى يحيى حفلاً غنائيًا فى ألمانيا 18 فبراير
عاصى الحلانى يحيى حفلاً غنائيًا فى ألمانيا 18 فبراير 'عاصى الحلانى يحيى حفلاً غنائيًا فى ألمانيا 18 فبراير'
"أنا جيت" أغنية لـ أحمد بتشان بتوقيع الشاعر محمد عاطف
"أنا جيت" أغنية لـ أحمد بتشان بتوقيع الشاعر محمد عاطف '"أنا جيت" أغنية لـ أحمد بتشان بتوقيع الشاعر محمد عاطف'
جينيفر لوبيز تظهر بإطلالة رياضية أثناء توجهها للتدريب على الرقص فى لوس أنجلوس
جينيفر لوبيز تظهر بإطلالة رياضية أثناء توجهها للتدريب على الرقص فى لوس أنجلوس...