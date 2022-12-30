مؤخرة الصاروخ هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي.. استعرضتها بدون خجل وأثارت بصورها جنون الشباب

فنون - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بإطلالتها الأخيرة وكأنها فتاة بسن العشرين، حيث استعرضت قوامها المثير وجسدها الرشيق. وفي الصور التي نشرتها هيفاء على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ارتدت فستان قصير باللون الأبيض والأسود، برز من خلاله جمالها وقوام جسمها المثير، وتناسق أيضاً مع لون بشرتها القمحي.

وحرصت هيفاء في إحدى الصور أن تستعرض الوشم المرسوم على قدمها اليمنى، لكن بعض المتابعين اعتبرو الصورة استعراض لمؤخرتها وليس للوشم حسب وصفهم.

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