اخبار السعوديه

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن برنامج تقييم أضرار تزايد قرود البابون وإيجاد الحلول التي ينفذها المركز...
الخارجية: تأشيرة المرور الإلكترونية جوا متاحة لجميع الجنسيات
أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف، أن تأشيرة المرور للزيارة متاحة لجميع الجنسيات للاستفادة من...
الصحة: لا يحق احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية
أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، قرارا بمنع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب...
أمر ملكي بترقية 148 عضوا في سلك النيابة القضائي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً كريماً بترقية (148) عضواً على مختلف المراتب في...
توقعات الطقس: أمطار رعدية وثلوج وارتفاع للأمواج
تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية حتى يوم الجمعة المقبل تشمل نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار...