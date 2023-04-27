تخريج 76 شركة ناشئة من 4دورات من برنامج أورنج كورنرز صعيد مصر لدعم ريادة الأعمال...
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية...
الضرائب: استمرار العمل ببعض المراكز الضريبية يومى الجمعة والسبت
الضرائب: استمرار العمل ببعض المراكز الضريبية يومى الجمعة والسبت...
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 27-4-2023
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 27-4-2023 'سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 27-4-2023'
الضرائب: 30 أبريل الجارى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا
الضرائب: 30 أبريل الجارى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا...