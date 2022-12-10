اخبار العالم

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن من الضروري التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا، مشترطا قبول كل الأطراف بالحقائق على الأرض، فيما أبدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) تخوفه من...

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