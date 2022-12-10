اخبار العالم

حياة كريمة.. الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الأمن المجتمعى أبرز الأهداف...
نواب يشيدون بالقمة "العربية – الصينية": نقطة محورية لإعادة ترتيب التحالفات
نواب يشيدون بالقمة "العربية – الصينية": نقطة محورية لإعادة ترتيب التحالفات...
الشرقية وسوهاج تحصدان نصيب الأسد من استثمارات خطة التنمية
الشرقية وسوهاج تحصدان نصيب الأسد من استثمارات خطة التنمية 'الشرقية وسوهاج تحصدان نصيب الأسد من استثمارات خطة التنمية'
الناتو قلق من تحول الحرب لصدام مباشر مع روسيا.. بوتين: لا بد من إبرام تسوية بشرط قبول الحقائق على الأرض
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن من الضروري التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا، مشترطا قبول كل الأطراف بالحقائق على الأرض، فيما أبدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) تخوفه من...
اليابان | علاج العقم في اليابان
اليابان | يحتاج الأزواج الذين يتلقون علاج العقم في اليابان 6.4 سنوات في المتوسط، من الوقت الذي يقررون فيه إنجاب أطفال وحتى يتحقق الحمل بالفعل....