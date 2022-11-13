بصورة فاضحة تعدت الحدود.. دنيا بطمة تفتح ساقيها وتضع أصبعها على أهم منطقة حساسة من جسدها بدون حياء او خجل ..اتفرج

ياسمين التهامي - عدن - الأحد 13 نوفمبر 2022 09:47 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي أثناء جلسة تصوير خضعت لها في احدى الحدائق واظهرت اغلى ماتمتلك هو جسدها الذي تستعرضة دون ملابس داخلية.

وكذلك ظهرت بطمة بإطلالة جديدة كلها اغراء دوخت الجمهور مفعمة بالألوان الصيفية وهي الأصفر والأزرق والبرتقالي.

وارتدت قميصاً أصفر وتنورة قصيرة ملونة وضيقة جداً أبرزت قوامها و تفاصيل وأكملت إطلالتها بحقيبة يد باللون “البيج” وقبعة من اللون نفسه.

وجاءت ردة فعل المتابعين صادمة بعد أن اتهمها احدهم باستعراض مؤخرتها بهذه التنورة القصيرة الضيقوتتعمد منذ مدة دنيا بطمة على اظهار المفاتن رغم الانتقادات التي تطالها والهجوم الذي يتعرض له زوجها البحريني محمد الترك، من قبل الخليجيين اكثر من المغاربة.