اخبار الرياضه

أعلنت قنوات "بين إن سبورتس" نقل مباراة إسبانيا والمغرب، اليوم، في دور ال١٦ بكأس العالم ٢٠٢٢، اليوم مجاناً عبر قناتها المفتوحة. تردد قناة beIN Sport...اقرأ المزيد...

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