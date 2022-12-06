اخبار الرياضه

الامارات | نشرت صحيفة «لا أوبينيون» الإسبانية مقطع فيديو أظهر اعتداء صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إيتو بالضرب More......
تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا والمغرب قي دور ال١٦ بمونديال ٢٠٢٢
أعلنت قنوات "بين إن سبورتس" نقل مباراة إسبانيا والمغرب، اليوم، في دور ال١٦ بكأس العالم ٢٠٢٢، اليوم مجاناً عبر قناتها المفتوحة. تردد قناة beIN Sport...اقرأ المزيد...
كولر يحذر لاعبى الأهلى من صعوبة مباراة المحلة للحفاظ على صدارة الدورى
كولر يحذر لاعبى الأهلى من صعوبة مباراة المحلة للحفاظ على صدارة الدورى...
مران الأهلي ..محاضرة فنية وتدريبات بدنية استعداداً للمحلة
مران الأهلي ..محاضرة فنية وتدريبات بدنية استعداداً للمحلة 'مران الأهلي ..محاضرة فنية وتدريبات بدنية استعداداً للمحلة'
تعرف على تشكيل المصرى والبنك الأهلى فى افتتاح الجولة السادسة بالدورى
تعرف على تشكيل المصرى والبنك الأهلى فى افتتاح الجولة السادسة بالدورى...