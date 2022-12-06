اخبار الرياضه

اخبار الرياضه

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا والمغرب قي دور ال١٦ بمونديال ٢٠٢٢

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تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا والمغرب قي دور ال١٦ بمونديال ٢٠٢٢

أعلنت قنوات "بين إن سبورتس" نقل مباراة إسبانيا والمغرب، اليوم، في دور ال١٦ بكأس العالم ٢٠٢٢، اليوم مجاناً عبر قناتها المفتوحة. تردد قناة beIN Sport...اقرأ المزيد...

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