بث مباشر مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على موعد بث مباشر مباراة التعاون والنصر في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” في النسخة الحالية من المسابقة موسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضي في بريدة القمة المرتقبة بين التعاون والنصر في الدوري السعودي للمحترفين في موسم الرياضي الجديد، وسط ترقب لموعد بث مباشر مباراة التعاون والنصر.

خدمة البث المباشر من وموقع المناطق

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي للموسم الحالي، وذلك تيسيرًا على عشاق دوري روشن في مشاهدة جميع مباريات الدوري عبر خدمة البث المباشر.

ترتيب التعاون في الدوري السعودي

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التعاون، صاحب الأرض والجمهور يدخل اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى على نادي الفتح بثنائية نظيفة، في افتتاح الجولة الأولى من الدوري السعودي، ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط.

غيابات بالجملة في صفوف النصر

وفي الجانب الآخر، يعاني رودي جارسياا المدير الفني لفريق النصر، من غياب 4 لاعبين أجانب في صفوف الفريق وهما ” أنديرسون تاليسكا، جلال الدين مشاريبوف، وبيتي مارتينيز، ألفارو جونزاليس” لعدة أسباب مختلفة بين الإصابة والإيقاف وعدم الجاهزية.

ويدخل النصر اللقاء بروح معنوية عالية من قبل مشجعيه، حيث حقق الفريق فوزًا صعبًا على الوحدة في الجولة الأولى بمعلب مرسول بارك، بهدف نظيف، ويحتل الفريق المركز الـسابع برصيد ثلاث نقاط فقط.

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة المباراة بين التعاون والنصر في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة .

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

ويمكن لعشاق الدوري السعودي في مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والتعاون في الدوري على مجموعة قنوات “ssc ” الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري السعودي، ومن المقرر بث مباراة النصر والتعاون على قناة ssc sport extra 1، بجودة عالية مميزة HD.