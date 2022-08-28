بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2022-2023

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع فريق بلد الوليد الصاعد جديثًا للدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2022-2023، ويتم بث مباشر ومشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد من بطولة الدوري الإسباني «الليجا».

بث مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني

و يستضيف معلب «سبوتيفاي كامب نو» مباراة برشلونة وبلد الوليد، ضمن مباريات الجلوة الثالثة في تمام الـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن لعشاق الفريق الكتالوني مشاهدة بث مباشر للمباراة من خلال موقع “المنطاق”.

برشلونة ورغبة المنافسة مبكرًا على لقب الدوري

ويعول المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز، على خط الهجوم من أجل تحقيق الفوز الثاني ف الدوري الإسباني والدوخل على المنافسة وصراع الترتيب بصورة مؤقتة خلال الجولات الأولى من مسابقة الدوري الإسباني.

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على فريق ريال سوسيداد بنتيجة (4-1)، وويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 4 نقاط بعد التعثر في جولة الافتتاح أمام رايو فايكانو.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام بلد الوليد

ومن المحتمل أن يبدأ تشافي المباراة بتشكيل مكون:حراسة المرمى: تير شتيجن، أراخو، كريستنسن، إريك جارسيا، ألبا، جافي، بوسكيتس، بيدري، ديمبلي، ليفاندوفسكي، رافينها.

بلد الوليد والامل بخروج بنتيجة إيجابية

وفي الجانب الآخر، يأمل فريق بلد الوليد في تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالفوز أو التعادل، رغم صعوبة المباراة، ويحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد التعادل أمام إشبيلية، والخسارة من فياريال في الجولة الأولى.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة وبلد الوليد

ويمكن لعشاق الدوري الإسباني وفريق برشلونة متابعة المباراة من خلال بث مباشر على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية المالك الحصري لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر بث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS 1 HD”.

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Source almnatiq

