بث مباشر..  مباراة الفتح والتعاون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل، مباراة الفتح والتعاون، في الأسبوع الأول بدوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

مباراة الفتح والتعاون بث مباشر

وتقدم صحيفة المناطق للقراء، بثا مباشرا لـ مباراة الفتح والتعاون، بمجرد بدء اللقاء.

ويأمل فريق الفتح الأول لكرة القدم ونظيره التعاون في تسجيل انطلاقة جيدة في دوري روشن، فيما يعول «النموذجي» على سجله الجيد في مواجهة «سكري القصيم»، يتطلع الأخير الى تحقيق انتصار غاب أمام منافسه في اخر ثلاث مباريات.

الفتح والتعاون مباشر

وتقابل الفريقان 24 مرة في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفتح في كسب 9 لقاءات مقابل 8 للتعاون، فيما انتهت 8 منها بالتعادل.

واستعد الفتح للموسم الجديد بمعسكر خارجي في سلوفينيا، وخاض خلاله 5 مباريات تجريبية، ولم تختلف تحضيرات التعاون عن منافسه، إذ لعب 4 لقاءات تجريبية ضمن معسكره الذي جرى في هولندا، لكن الاختلاف الوحيد بين الفريقين يتمثل في الجهاز الفني بعد أن تعاقدت إدارة التعاون مع مدرب جديد عكس نظيرتها في الفتح التي أبقت على المدرب.

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واسندت إدارة التعاون المهام الفنية إلى البرازيلي بريكليس شاموسكا بينما يستمر اليوناني جورجيوس دونيس على رأس الجهاز الفني للموسم الثاني تواليا.

التعاون بث مباشر

وعزز الفريقان صفوفهما بعدد من اللاعبين المحليين والأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد الفتح مع ثمانية لاعبين، وهم: السويدي جاكوب ريين حارس المرمى، الإسباني فران فيلز، البيروفي أليكس فاليرا، وليد العنزي، مصطفى ملائكة حارس المرمى، حسن آل سليس، والثنائي حسين المقهوي ونوح الموسى العائدين مجددا إلى صفوف الفريق.

وعلى الطرف المقابل، انضم خمسة لاعبين إلى التعاون، وهم: البرازيلي مايلسون سانتوس حارس المرمى، ومواطنه فلافيو داسيلفا، سعد الناصر، محمد الدوسري، وراغد النجار حارس المرمى.