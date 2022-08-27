محمد بن مسعود - الدمام - يترقب عشاق الدوري الإنجليزي بث مباشر لمباراة مانشيستر سيتي وكريستال بالاس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي للمحترفين في نسخته الحالية لموسم2022-2023.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي 2022-2023

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس التي تقام مساء اليوم في تمام الـخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على معلب الاتحاد معقل السيتي.

موعد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المباراة بعد قلب تأخر المباراة الماضية بهدفين لتعادل أمام نيوكاسل، ليخرج الفريق بتعادل ثمين في الجولة الثالثة بنتيجة 3-3، وينطلق البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس مع صافرة البداية.

السيتي وبداية قوية

ونجح مانشستر سيتي في تجميع 7 نقاط في اول 3 جولات الدوري الإنجليزي، ويحتل الفريق المركز الثاني في الجدول خلف آرسنال متصدر الترتيب، ويطمح الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق القوز الثالث في الدوري الإنجليزي.

تشكيل السيتي المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل المباراة من”حراسة المرمى: إيدرسون، أما خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – جواو كانسيلو، فيما خط الوسط: إلكاي جوندوجان – رودري – كيفن دي بروين، وخط الهجوم: بيرناردو سيلفا – فيل فودين- إيرلينج هالاند.

تشكيل كريستال بالاس المتوقع

وفي الجانب الآخر يسعى كريستال بالاس في تحقيق نتيجة إيجابية حيث يحتل الفريق المركز الـ10 برصيد 4 نقطا فقط، وفي حالة تحقيق الفوز يتساوى مع مانشستر سيتي في عدد النقاط.

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ومن المقرر أن يبدأ كريستال بالاس اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: فنسينتي جايتا، وجويل وارد – يواكيم أندرسن – مارك جيهي – تيريك ميتشيل. جيفيري شلاب – شيخ عمر دوكوري – إيبيريشي إيز،جوردان آيو – أودسون إدوارد – ويلفريد زاها.

القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

ويمكن لعشاق السيتي متابعة بث مباشرة لمباراة السيتي وكريستال بالاس من خلال قناة “beIN Sports 1 Premium” على الهواء مباشرة، وتعد هي الناقل الحصري والوحيد في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لجميع مباريات الدوري الإنجليزي.