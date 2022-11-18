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اخبار الخليج
- 0 عروسة ترقص بالبكيني أمام الحاضرين ورد زوجها كان صادما للغاية.. اتفرج
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0 الأردن يعزى فلسطين فى ضحايا حريق مخيم جباليا شمالى قطاع غزة
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0 الامارات | 3 أيام عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ51
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0 الامارات | حاكم الشارقة يهنئ سلطان عمان بذكرى اليوم الوطني
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0 وزير الخارجية التونسى يؤكد جاهزية بلاده لاحتضان القمة الفرنكوفونية
اخبار العالم
- 0 «إحتمال أن تكون صومالية الجنسية» .. صحفية تركية «منفذة هجوم إسطنبول» ليست سورية
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0 إيصال الأمانة "على بياض" لا يضمن حق الدائن.. نقلا عن "برلمانى"
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0 تطورات جديدة بشأن مستقبل كانتي مع تشيلسي فى الموسم المقبل
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0 مشهد «أشبه بحادث سقوط طائرة»... سيارة تدهس عناصر شرطة أثناء حصة ركض
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0 نائبة الرئيس الأمريكي تعقد اجتماعا لقادة العالم لمناقشة أزمة كوريا الشمالية
أخبار مصر
- 0 الإسكان: بدء تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بنموذج الإسكان الاجتماعى الأخضر
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0 محافظة الجيزة تعلن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 9 مناطق بأوسيم الأحد المقبل
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0 القوى العاملة × أسبوع.. تنسيق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وفرص عمل بـ14 محافظة
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0 رئيس جامعة حلوان: COP 27 أكبر تجمع دولى لبحث سبل مواجهة تغير المناخ
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0 الإسكان تشارك فى إطلاق المبادرة الدولية للمرونة الحضرية المستدامة
الاقتصاد
- 0 سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 18-11-2022 فى البنوك المصرية
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0 وزيرة التجارة الهولندية: بعثة تجارية من كبرى الشركات تزور مصر العام المقبل
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0 سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 18-11-2022 بالبنوك فى مصر
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0 سعر اليورو اليوم الجمعة 18-11-2022 أمام الجنيه المصري
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0 المشاط تعقد جلسة مباحثات مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخى
اخبار الرياضه
- 0 موعد مباراة مصر وبلجيكا في الكويت والقنوات الناقلة
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0 تفاصيل الاجتماع الفنى لودية مصر وبلجيكا بالكويت.. صور
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0 مران الأهلى.. 15 دقيقة تدريبات فى الجيم ومحاضرة مع كولر وفقرة ترفيهية
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0 الامارات | كريستيانو رونالدو عن علاقته بميسي: كأنه زميلي بالفريق (فيديو)
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0 الامارات | صدمة للسنغال.. ساديو ماني خارج المونديال
فن ومشاهير
- 0 أحمد حلمى يحمل منى ذكى فى عيد ميلادهما: "كل سنه واحنا طيبين"..صورة
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0 وفاة نجلة شقيق عبد الحليم حافظ بعد صراع مع المرض
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0 افتتاح الدورة 27 لمهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف.. وتكريم 3 سينمائيين
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0 اليوم عرض فيلمي "السد" و "علَم" بمهرجان القاهرة لأول مرة في الشرق الأوسط
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0 عيد ميلاد منى زكى .. اكتشفها إسماعيل عبد الحافظ وانطلقت مع أحمد زكى
علوم وتكنولوجيا
- 0 تكنولوجيا: دراسة جديدة: الفئران تتفاعل مع الإيقاع وتحب الموسيقى
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0 تكنولوجيا: دراسة تكشف حقائق مثيرة للاهتمام حول تكوّن الكواكب والنجوم
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0 خوفاً من حدوث تخريب داخلي .. إيلون ماسك يغلق جميع مكاتب «تويتر»
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0 تكنولوجيا: رواد المحطة المدارية الصينية يخرجون بمهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح
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0 تكنولوجيا: 5 طرق لالتقاط لقطة شاشة على نظامى التشغيل ويندوز 10 و11
صحة ورشاقة
لايف ستايل
- 0 طريقة عمل الباستا فلورا.. الوصفة الأصلية بمربى المشمش
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0 ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البنجر والرمان على الريق؟.. خبيرة تغذية تجيب
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0 الامارات | ماكرون: "نحن نعيش في غابة ولدينا فيلان كبيران في حالة توتر.. نحتاج تعاون القرود"
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0 الامارات | أمريكا تزيل 4 سدود مائية لتفسح الطريق لـ "سمك السلمون"
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0 الامارات | باعت مليوني تذكرة في يوم واحد .. وقف بيع تذاكر حفل تايلور سويفت لسبب غريب
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