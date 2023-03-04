لايف ستايل

بعد سنوات من خطوة كادت أن تنهي حياتها اعترفت انجلينا جولي بأنها كانت تنوي إنهاء حياتها، لكن بطريقة تشبه جريمة القتل حتى تكون بعيدة عن الاتهامات ذلك في فترة العشرينات...

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