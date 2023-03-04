لايف ستايل

لايف ستايل

اعتراف صادم من أنجيلنا جولي: استأجرت شخصا ليقتلني.. وتراجع لسبب مفاجئ

0 0

اعتراف صادم من أنجيلنا جولي: استأجرت شخصا ليقتلني.. وتراجع لسبب مفاجئ

بعد سنوات من خطوة كادت أن تنهي حياتها اعترفت انجلينا جولي بأنها كانت تنوي إنهاء حياتها، لكن بطريقة تشبه جريمة القتل حتى تكون بعيدة عن الاتهامات ذلك في فترة العشرينات...

المزيد ...

"