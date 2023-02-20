التعليم العالى: إطلاق منصة لتدريب وتوظيف طلاب الجامعات وربطهم سوق العمل...
الصحة: 8 آلاف و554 متقدما في حركة الترشيح الوزاري لتسجيل الدراسات العليا
الصحة: 8 آلاف و554 متقدما في حركة الترشيح الوزاري لتسجيل الدراسات العليا...
وزيرة التضامن تدشن أكبر برنامج للوقاية من المخدرات لطلاب المدارس بالعريش
وزيرة التضامن تدشن أكبر برنامج للوقاية من المخدرات لطلاب المدارس بالعريش...
وزير التعليم العالي يعلن تدشين صندوق التوظيف للجامعات وإعداد قانون منظم لعمله
وزير التعليم العالي يعلن تدشين صندوق التوظيف للجامعات وإعداد قانون منظم لعمله...
القبض على شخص ألقى الحجارة على قطار شربين - قلين - طنطا
القبض على شخص ألقى الحجارة على قطار شربين - قلين - طنطا 'القبض على شخص ألقى الحجارة على قطار شربين - قلين - طنطا'