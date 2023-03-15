بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول دون تقطيع real madrid vs liverpool live تعليق عصام الشوالي.. بث مباشر الريال والليفر اليوم

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محمد الفلاح - يترقب متابعي كرة القدم العالمية، مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول

مباراة ريال مدريد أمام ليفربول في دوري الأبطال

ويستعد مساء اليوم الأربعاء، ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفربول، في منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وكانت مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بين الفريقين، انتهت بفوز ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين لفريق ليفربول.



موقف ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



ويدخل ريال مدريد مباراته أمام ليفربول، وهو يضمن نسبةً ما التأهل، ولا يوجد أمامه سوى الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب لكي يتأهل لربع النهائي.



ومن ناحية آخرى، يدخل ليفربول المباراة وهو في موقف لا يُحسد عليه، ولا يوجد أمامه سوى الفوز بالمباراة على الأقل بثلاثة أهداف نظيفة، من أجل العودة للمنافسة في اللقاء وضمان التأهل.



موعد مباراة ريال مدريد أمام ليفربول



وستنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

