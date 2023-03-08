بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم 08-03-2023 في دوري ابطال اوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم 08-03-2023 في دوري ابطال اوروبا

صدام من العيار الثقيل بين Paris Saint-Germain vs Bayern München في دوري الابطال، مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت، في إطار منافسات الإياب من مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا شامبيونزليج. تابع معنا موعد المباراة والقنوات الناقلة.

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مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (bayren munchen vs psg match)؛ ضمن مباريات الإياب من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا شامبيونزليج. حيث تعتبر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قمة هذا الاسبوع في أوروبا.

والتي يسعى فيها البي اس جي بقيادة ميسي وكليان مبابي لتصحيح الأوضاع وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي. تابع المزيد عن مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان من خلال المقال التالي.

أين يمكنني مشاهدة مباراة بايرن ميونخ – باريس سان جيرمان بث مباشر؟

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قمة القمم والتي تقام اليوم على ملعب أليانز أرينا معقل النادي البافاري. ونظرًا لشعبية الفريقين بين عشاق الساحرة المستديرة، فإن الكثير من المواقع ستقوم بتقديم خدمة البث المباشر على أثير صفحاتها وأبرزها:

يلا شوت.

كورة لايف.

ياسين تي في.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم

من المقرر إقامة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 8 آذار مارس من العام الجاري (8-3-2023)، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة. تابع معنا الجدول التالي للاطلاع على توقيت المباراة المنتظرة:

السعودية: الرياض – جدة 23:00

القاهرة العاشرة ليلًا

الإمارات العربية المتحدة منتصف الليل

المغرب العربي التاسعة مساءً

غرينتش (GMT) الثامنة مساء

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

من المعلوم أن مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الشبكة الحاصلة على الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا (شامبيونزليج) وباقي المنافسات الرياضية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أما عن تردد القناة الناقلة لمباراة البايرن ضد بي إس جي فهو:

تردد قناة bein sport بريميوم 1

تبث قناة بي ان سبورتس premium1 مباراة النادي البافاري ضد الفريق الباريسي لمشاهديها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري عبر التردد التالي:

التردد 11054

الاستقطاب أفقي

معامل الترميز 27500

تصحيح الخطأ 2/3

نوع الخدمة مشفرة

الجودة hd

دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليغ)

تقام مرحلة الإياب من دور الستة عشر لحساب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين للسابع والثامن من شهر مارس، بالإضافة لجولة أخرى من المباريات تلعب الأسبوع القادم على رأسها مباراة ريال مدريد حامل اللقب ضد ليفربول الإنجليزي. إليكم جدول المواجهات المنتظرة هذا الاسبوع:

الثلاثاء نتيجة الذهاب الأربعاء نتيجة الذهاب

تشيلسي × دورتموند 0 – 1 | بايرن – باريس 1 – 0

بنفيكا × كلوب بروج 2 – 0 | توتنهام × ميلان 0 – 1

مجريات المباراة: بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يكون رتم هذه المباراة سريع للغاية لا سيما من قبل أبناء المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه الذي بات منصبه في الفريق مهددًا خاصة إذا ما خرج الفريق من البطولة الناقصة في عقد فريق عاصمة الأنوار.

أما يوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني فهو سيسعى جاهدًا رفقة لاعبيه إلى تقسيم المواجهة إلى مراحل، ومحاولة امتصاص فورة باريس لا سيما في الربع ساعة الأول من المباراة.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان المتوقعة

لن تبوح هذه الموقعة الكبيرة بأسرارها حتى الثواني الأخيرة. هذا مانتوقعه لمباراة الموسم إن صح التعبير في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، وعلى الرغم من خسارة نادي باريس سان جيرمان لمباراة الذهاب على أرضه أمام البافاري إلا أن فرصه بالتأهل قائمة وكبيرة نظرًا للأسماء الرنانة في تشكيلته لا سيما خط الهجوم الذي ينشط فيه مثلث الرعب نيمار دا سيلفا – ليونيل ميسي – كيليان مبابي.

أين يمكنني مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان؟

عبر قناة bein sports premium 1 hd.

متى موعد مباراة البايرن ضد بي اس جي؟

اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة. العاشرة بتوقيت القاهرة.

ما هي النتيجة المتوقعة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان؟

نتوقع ذهاب المواجهة المثيرة إلى شوطين إضافيين وتأهل باريس سان جيرمان.