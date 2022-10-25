شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا اليوم 25_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف باريس سان جيرمان نظيره مكابي حيفا، يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.



ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، ويبحث عن تحقيق الفوز في مباراته المقبلة لحسم تأهله للدور ثمن النهائي للبطولة الأوروبية.



ويتسلح الفريق الباريسي بالدفعة المعنوية القوية التي حصل عليها الفريق بعد فوزه في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي على فريق أجاكسيو.



على الجانب الآخر، يتذيل فريق مكابي حيفا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأمل في العودة بنتيجة إيجابية من فرنسا للإبقاء على آماله قائمة في التأهل للدور المقبل.



ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مكابي حيفا؟



ويلتقي فريق باريس سان جيرمان نظيره مكابي حيفا، يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد مكابي حيفا؟



وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري والرسمي لمباريات دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري في مصر والشرق الأوسط.

ويمكنكم متابعة البث الحصري لمباراة سان جيرمان ضد مكابي حيفا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية يوم الثلاثاء المقبل.