شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مبارة الأهلى المصري وماغديبورغ فى نصف نهائي بطولة العالم لليد اليوم 22_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق صباح اليوم السبت، مباريات الدور قبل النهائى لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" الـ(15)، التي تستضيفها السعودية للمرة الثالثة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام.



ويحاول الأهلى المصرى التغلب على ماغديبورغ الألماني للوصول إلى نهائى البطولة، فيما يواجه كيلسي البولندي برشلونة الإسباني في اللقاء الثاني، لتحديد طرفي المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.

وضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن يواجه الخليج السعودي نظيره بنفيكا البرتغالي، ويلعب تاوباتي البرازيلي مع الترجي التونسي، وسيلعب بعدها الفائزان مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، بينما سيتقابل الخاسران على المركزين السابع والثامن.

وفي لقاءات تحديد المراكز من التاسع حتى الثانى عشر، يلتقي "المستضيف" فريق مضر بفريق سيدني الأسترالي فيما يواجه الكويت الكويتي مينيستروس المكسيكي وسيتقابل الفائزان في اليوم الأخير لتحديد المركزين التاسع والعاشر، ويلعب الخاسران مباراة تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

من جانبة أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في تصريحات صحفية، أن "هذه النسخة الـ15 التي تقام في الدمام هي الأفضل تاريخيًّا من حيث الحضور الجماهيري مقارنةً بالنسخ السابقة"، حيث بلغ عدد الحضور خلال الدور التمهيدي فقط 16 ألف متفرج، على مدى الأيام الثلاثة الأولى للبطولة.



ويشارك في البطولة 17 حكمًا سعوديًّا في جميع المباريات كحكام طاولة، وهم: علي السقوفي، محمد الصقر، حسين الكعيبي، محمد ملائكة، محمد الخويلدي، علي الصادق، محمد الخضيمي، تيسير الخضيمي، زكريا أبوعبيد، نادر السويكت، تركي التركي، جاسم الحمود، فيصل الدريويش، مشاري الحويل، حسين المختار، محمد ملائكة، وماجد المالكي.



وتضم لجنة الإحصاء 5من الشباب السعوديين وهم: حسين الخضراوي، محمد اليوسف، حسين عجاج، خالد البريدي، ومصطفى شوكان، بالإضافة إلى فريق من كرواتيا مكون من إيفان فيليتيك، بوجان ليتك، مارين كاسيك، وتوميسلاف ديريك، وتعمل هذه اللجنة على إحصاء جميع الأمور الفنية الإيجابية والسلبية، مثل تسجيل الأهداف والصناعة والأخطاء والعقوبات التي يتحصل عليها اللاعبون، بالإضافة إلى برنامج خاص يحسب عدد الدقائق التي يشارك فيها كل لاعب في المباراة

وشهد عدد من المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية خلال أيام البطولة، تحديد أماكن داخلها بهدف تعريف الزوار والمتسوقين بلعبة كرة اليد مع فعالية خاصة باللعبة، وتشهد هذه الأركان إقبالًا كبيرًا.



من ناحية أخرى جذبت الفعاليات المصاحبة للبطولة التي تقام في قرية الجماهير في الفناء الخارجي لصالة وزارة الرياضة بالدمام، أعدادًا كبيرة من الجماهير التي تتوافد بشكل كبير لحضور المباريات، وشملت الفعاليات ألعابًا ترفيهية وغنائية ومسابقات تتعلق برياضة كرة اليد، كما تتوفر في القرية شاشة عملاقة تسمح للجماهير بمتابعة المباريات على الهواء.



وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة مساء أمس الخميس حفل عشاء للوفود المشاركة، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، وفاضل بن علي النمر رئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة اليد، ورؤساء الوفود، وجرى خلال الحفل تبادل الدروع والهدايا التذكارية.