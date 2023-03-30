في أقوى ظهور .. الفنانة علياء كامل تتحدى رانيا يوسف بفستان ضيق ومكشوف - بالصوت والصورة

بيروت - ثريا شاهين - أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، في السوشال ميديا، نشر مقاطع فيديو وصور جريئة للفنانة المصرية الشابة علياء كامل.

ووصفت إطلالات علياء كامل، بأنها تفوقت بها على الإطلالات الجريئة لمواطنتها الفنانة رانيا يوسف، من خلال توجيهها منحنياتها نحو الكاميرا وهي بملابس ضيقة ومكشوفة.

وكانت الفنانة علياء كامل، قد شاركت جمهورها ومتابعيها، بتلك الإطلالات، المتمثلة بمقاطع فيديو وصور إغراء جريئة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

وظهرت الفنانة المصرية، في إحدى الصور مرتديةً بنطالًا ملتصقاً بجسدها ومقطع من عند الركبة، باللون الأزرق، مع فانيلة باللون الأصفر، مكشوفة الصدر، بالإضافة إلى حذاء طويل باللون الأصفر.

وتعمدت ملكة جمال العرب السابقة، بإبراز مناطق حساسة والقيام بحركات إغراء جريئة ومتعددة، من خلال هذه الإطلالات، التي شاركت بها جمهورها ومتابعيها.

واختارت الشابة علياء كامل، تسريحة شعر ناعمة وجذابة انسدلت خصلاتها برفق فوق صدرها وظهرها وصولا إلى أردافها جلوساً.

وحظيت الإطلالة بتفاعل عدد من جمهورها ومتابعيها، الذين امطروها بالاشادات والإطراء والحب والغزل، وأشكال مختلفة من الرموز التعبيرية.

ومؤخرًا نشرت الفنانة المصرية علياء كامل صورة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، من جلسة تصوير حديثة أدهشت جمهورها ومتابعيها.

وظهرت ملكة جمال مصر والعالم العربي، للعام 2017، في الصورة بملابس مكشوفة وضيقة وظهرها واردافها نحو الكاميرا، بالإضافة إلى رأسها الذي استدار بلين ودلال ليرمق المصور.

واستعرضت الفنانة علياء كامل، من خلال إطلالتها الجريئة، مؤخرتها وشعرها الأشقر الذي غطى نصف ظهرها وتمدد إلى خصرها وأجزاء من اردافها.

وجمعت الصورة بين جمال ملكة جمال العرب، وبين أناقتها وزرقة عينيها، وبين اناقة وتناسق ملابسها، فكونت لوحة فنية بديعة، تخطف الأنظار وتسر القلوب.

ونالت إطلالة الشابة علياء كامل، إعجاب وتعليقات الكثير من متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام".

يذكر أن علياء كامل تشارك جمهورها ومتابعيها بموقع إنستغرام، بشكل متواصل إطلالات مميزة وأيضا جريئة جدا، منذ حصولها على لقب ملكة جمال العرب قبل ثلاث سنوات.