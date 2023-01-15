بعد تسريب فيديو اباحي جديد لهما من غرفة النوم.. منى الغضبان تهدد خالد يوسف بالانتقام

فنون - ياسمين عبدالعظيم - بين الفترة والأخرى تتصدر قضية المخرج المصري خالد يوسف الترند ومواقع التواصل، وتخرج للعن، وفي كل مرة يتم تسريب فيديوهات وفضايح جديدة له مع الفنانات، واخرى مع زوجته، ويتم تداولها بين اوساط النشطاء في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وتشهد المواقع هذه الاوانة جدلا واسعا بعد تسريب خبر عن انتشار مقطع فيديو مخل يجمع المخرج خالد يوسف بزوجته بشكل فاضح ومخل.

ورغم ان القضية قد انتهت وقد صرح المخرج بعد عودته إلى مصر بهذا الخصوص وواوضح انه قام بمعالجة القضية، والمصالح مع زوجته، إلى أنه لديه اعداء كثر وهم من يقومون بتسريب المقاطع ونشر الشائعات بين الحين والآخر.

وكانت قد تقدمت سيدة الأعمال المصريّة منى الغضبان بشكوى رسمية سابقة إلى النائب العام ، ضد زوجها المخرج خالد يوسف، والتي اتهمته بتسريب فيديو إباحي جمعهما معاً.

وقال وكيل منى ، إن تلك التسريبات ألحقت بسمعتها ومكانتها أضرارًا جسيمة في مما تسبب بتشويه سمعتها وتلقيها العديد من الانتقادات والشتائم من مجتمعها وفي عملها والأشخاص المحيطين بها، في داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن مقطع الفيديو الذي انتشر بنطاق واسع قد تم تصويره خلال فترة زواج منى الغضبان من خالد يوسف ببضعة أشهر منذ زمن سابق.

ويذكر أن النيابة العامة كانت قد اتهمت منى الغضبان بالتحريض على الفسق مع إنتشار الفيديو الشهير، الى جانب فيديوهات اخرى للممثلتين شيماء الحاج ومنى فاروق.