اخبار اليمن

أعلنت الدكتورة ناتاليا تاناناكينا أخصائية الغدد الصماء، أن زيت السمك يدعم عمل القلب والدماغ ويحسن الحالة النفسية ويحمي المفاصل والعظام. طبيبة روسية تكشف فوائد وأضرار زيت السمك (أبرز ما قالته) وتشير الدكتورة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه مع ذلك يجب عدم الإفراط بتناوله، لأن زيادته يمكن أن تؤدي...

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