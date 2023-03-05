اخبار اليمن

كووورة - فرحان المنتصر من الانتخابات احتفظ عبد الرحمن الأكوع بمقعد رئاسة اللجنة الأولمبية اليمنية، بعد انتخابات شرسة أقيمت اليوم الأحد بمقر المجلس الأولمبي الآسيوي في الكويت. وتغلب الأكوع بـ31 صوتا على منافسه أحمد صالح العيسى، رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم،...
دائرة التأمين الفني تدشن الدورة الاولى بحضور وزير الدفاع
عقدت دائرة التأمين الفني في القوات المسلحة الدورة الاولى في العاصمة المؤقتة عدن لنواب القادة للشئون الفنية والاركانات الفنية للقوى والمناطق والتشكيلات العسكرية والمحاور والوحدات المستقلة والمنشئات والمعاهد التدريبية، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري. دائرة التأمين الفني تدشن الدورة الاولى...
لجنة المناقصات بلحج ترسي مناقصة تشطيب المجمع الحكومي بالمحافظة
عقدت اللجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بمحافظة لحج، اليوم، اجتماعًا برئاسة المحافظ أحمد تُركي، جرت خلاله عملية فتح مظاريف المناقصة العامة لتشطيب الدورين الأرضي والأول من مشروع المجمع الحكومي الجديد بالمحافظة، الكائن في مدينة الحَوطَة. لجنة المناقصات بلحج ترسي مناقصة تشطيب المجمع الحكومي بالمحافظة...
وزير الاتصالات ومحافظ حضرموت يدشنان (عدن نت) بمدينة المكلا
دشن وزير وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي اليوم بمدينة المكلا خدمات شركة (عدن نت). وزير الاتصالات ومحافظ حضرموت يدشنان (عدن نت) بمدينة المكلا واكد الوزير الحرص على تطوير الاتصالات في حضرموت.. وقال "نحن اليوم ندشن خدمة عدن نت بالمكلا عاصمة حضرموت وهو...
طبيبة روسية تكشف فوائد وأضرار زيت السمك (أبرز ما قالته)
أعلنت الدكتورة ناتاليا تاناناكينا أخصائية الغدد الصماء، أن زيت السمك يدعم عمل القلب والدماغ ويحسن الحالة النفسية ويحمي المفاصل والعظام. طبيبة روسية تكشف فوائد وأضرار زيت السمك (أبرز ما قالته) وتشير الدكتورة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه مع ذلك يجب عدم الإفراط بتناوله، لأن زيادته يمكن أن تؤدي...