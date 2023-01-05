وصله رقص عارية وصراخ وآهات .. فيديوهات منى فاروق وخالد يوسف تجتاح مواقع التواصل

الرياض - روايدا بن عباس - ما زالت الفضائح تلاحق المخرج والنائب البرلماني السابق المصري خالد يوسف، خاصة بعد ظهور فيديو منسوب إليه مع الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، وبأجزاء جديدة متداولة.

وتم تسريب فيديو إباحي للمخرج المصري خالد يوسف، مع الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج، تجاوزت مدته 22 دقيقة، كما حصل الجهاز الأمن المصري على تلك الفيديوهات بعد سرقة الحاسوب الخاص بالبرلماني، حيث عثر على أكثر من 11 فيديو إباحي للبرلماني مع فنانات شهيرات

وقام احد الاشخاص بتصويرهم وهي تقوم بواسطه رقص مثيره وفاضحة وقام بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل فيديو على ضجه كبيره لاحتوائها على لقطات ومشاهدات ساخنه وفاضحة اثار الراي العام واضحك الفنانه منى فاروق على هذا الخبر بانه ليس له اي صحه ونفت الفنان هذه الشائعه.