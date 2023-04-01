شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز في المواجهة التي ستقام على ستاد الإتحاد.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي

وشهدت تشكيل ليفربول عدد كبير من المفاجآت أبرزها جلوس داروين نونيز على مقاعد البدلاء وبدأ في تلك المباراة النجم دييجو جوتا بجواره كودي جاكبو ويقودهم النجم المصري محمد صلاح وجاء تشكيل ليفربول الرسمي على النحو التالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.

وتنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي.