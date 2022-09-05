اخبار السعوديه
- 0 سوق 7 بقيادة «أزاد العقارية» يسابق الزمن واعدا باقتراب افتتاحه خلال عام 2022
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0 إعادة مستوى إنتاج «أوبك بلس» في أكتوبر 2022 إلى مستوى إنتاج أغسطس
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0 بث مباشر مباراة الحزم ونجران في دوري يلو السعودي 2022-2023
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0 سوق تمور البكيرية يشهد إقبالاً وتنوعًا .. والسكري يصل 230 ريال
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0 سمو أمير الباحة يتسلم التقرير السنوي لأعمال إدارة الحماية والعنف الأسري بالمنطقة
اخبار الخليج
- 0 الامارات | المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يستعرض عدداً من المبادرات والتشريعات لتطوير المنظومة الحكومية
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0 وكيل وزارة التخطيط يبحث مع ممثلي الهجرة الدولية تنفيذ مشروع تتبع النزوح في اليمن
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0 السفير غانم الغانم يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للكويت لدى الجامعة العربية
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0 أبو الغيط يستقبل وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب
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0 الخارجية الفلسطينية تدين استخدام "الأبواق" فى باحات المسجد الأقصى
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أخبار مصر
- 0 بدء الجلسة الخامسة لمجلس أمناء الحوار الوطنى لاختيار مقررى اللجان
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0 التعليم تكشف شكل امتحان الصفين الأول والثانى الثانوى.. اعرف التفاصيل
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0 فيديو.. الاستعدادات النهائية للاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطنى
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0 مصادر لـ"الخليج 365": المستشار أحمد فهمى متحدثا رسميا باسم رئاسة الجمهورية
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0 الزراعة تواصل طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين
الاقتصاد
- 0 أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 5-9-2022
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0 بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات لرؤساء شركات القطاع
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0 صعود مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالى.. ورأس المال يرتفع بـ11مليار جنيه
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0 غرفة صناعة الحبوب: مخزون القمح يتجاوز 7 أشهر لدى وزارة التموين
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0 أسعار النفط تسجل 95.27 دولار لبرنت و88.74 دولار للخام الأمريكى
اخبار الرياضه
- 0 أوبلاك يغيب عن مباراة بورتو البرتغالي فى أولي جوالات دوري أبطال أوروبا
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0 هنا جودة ومحمد البيلى يتأهلان لنصف نهائى البطولة الأفريقية لتنس الطاولة
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0 بيراميدز يعلن رسميًا التعاقد مع كريم حافظ لمدة موسمين.. صور
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0 شوبير: فيتوريا ذكى وانضمام كريم فؤاد وطارق حامد للمنتخب مكافأة اجتهاد
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0 دينا مشرف وأحمد صالح يتأهلان لنصف نهائى بطولة أفريقيا لتنس الطاولة
فن ومشاهير
- 0 محمد رجب يبدأ تصوير مسلسله الجديد "الونش" والعرض فى الموسم الشتوى
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0 تقارير تزعم استخدام آمبر هيرد شركة علاقات عامة لتشويه سمعة جونى ديب
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0 فلورانس بوج لن تشارك فى المؤتمر لصحفى لفيلم "Don’t Worry Darling" لهذا السبب
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0 القائمة الكاملة لـ جوائز Creative Arts Emmys لـ عام 2022
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0 كواليس تصوير توم كروز لـ مشهد خطير من فيلمه القادم Mission Impossible
علوم وتكنولوجيا
- 0 تكنولوجيا: تعمل بالطاقة الشمسية.. طائرة بدون طيار تجرى أول رحلة لها شمال غرب الصين
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0 تكنولوجيا: رئيس ناسا يحدد موعدا جديدا لإطلاق الصاروخ القمرى
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0 تكنولوجيا: اختراق قناة يوتيوب لحكومة كوريا الجنوبية وبث فيديو لإيلون ماسك يتحدث عن العملة المشفرة
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0 أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات للأندرويد
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0 زلزال يضرب جنوب شرق مرسي مطروح.. وبيان عاجل من معهد الفلك
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لايف ستايل
- 0 روشتة بناء مناعة قوية للأطفال.. بينها التغذية السلمية وممارسة الرياضة
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0 طريقة تخزين المانجو الصحيحة.. اتبعي هذه الخطوات لمذاق مميز
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0 «هدى» عن تبرعها بذهبها لإنقاذ «سيلين» من ضمور العضلات: «مستحمتلش تعبها»
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0 الامارات | فحص "كورونا" جديد.. صوت ونفس عميق
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0 الامارات | 5 كيلوغرام هيرويين مع مسافرة غير متوقعة