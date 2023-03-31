شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاءات جمركية وضريبية دعما لهيئة تمويل العلوم والابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعماً للبحث العلمي والمبتكرين، أعفي قانون رقم 150 لسنة 2019 هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أداء الرسوم الجمركية والضرائب، وكذا اعفاء مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التي تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (13) لتقضي بأن تعفى الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الضريبية على القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية، بشرط أن تقدم الهيئة إقرارًا يفيد بأن هذه السلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية.

ويكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص بالبحث العلمي ووزير المالية، على أن يبدى وزير المالية رأيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسال الأوراق إليه، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد منه في حكم الموافقة.

وتستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.

فيما تقضي المادة (14) بأن تعفى مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التي تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.