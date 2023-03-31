شكرا لقرائتكم خبر عن "موسم رمضانى استثنائى".. عمرو السنباطى: "المتحدة" نجحت فى استعادة ريادة الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمكنت من تقديم محتوى درامي مميز ومتنوع، خلال شهر رمضان، وخاصة في ظل عودة المسلسلات التاريخية والمحتوى الخاص بالأطفال.

وقال عمرو السنباطي، في تصريح خاص، إن محتوى الطفولة له أهمية كبيرة في تعزيز مشاعر الولاء والانتماء لهذا الوطن، لافتًا إلى أن المحتوى الدرامي عكس تقدمًا كبيرًا في الصناعة يناسب التطور التقني في العالم، لتقديم أفضل صورة ممكنة، موضحا أن المتحدة تقدم موسم رمضاني استثنائي، ونجحت في استعادة ريادة الدراما المصرية.

وذكر أن الاستراتيجية الإعلامية للشركة المتحدة، استطاعت فى زمن قياسي أن تعيد العصر الذهبي إلى الإعلام المصري، وتؤكد رسالتها الوطنية في الحفاظ على المجتمع المصري من محاولات التشويه، مضيفا أنه يمكن الآن لأكبر عدد من المشاهدين رؤية المسلسلات الرمضانية بالرؤية الإعلامية الاحترافية التي تحترم معايير ومحددات القيم والعادات والتقاليد لتصل رسالتها الواضحة للمتلقي لتكوين انطباع ورؤية واضحة دون تشتت.