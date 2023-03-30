انت الان تتابع خبر فورا.. البيت الابيض يطالب الامريكيين بمغادرة روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعبّر البيت الأبيض عن إدانته بأشد العبارات اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش في موسكو، مؤكداً أنه "تواصل مع عائلة الصحفي المحتجز بروسيا والحكومة الروسية".

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض: "يجب على الأمريكيين أن يستجيبوا لتحذير الحكومة الأمريكية بعدم السفر إلى روسيا، ويجب على المواطنين الأمريكيين المقيمين أو المسافرين في روسيا المغادرة على الفور".



وأضافت: "كارين جان-بيار في بيان إن "استهداف الحكومة الروسية مواطنين أميركيين غير مقبول. ندين بأشد العبارات توقيف السيد غيرشكوفيتش".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق إن "الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بسبب أنباء احتجاز روسيا لصحفي أمريكي".

وأضاف أن "المسؤولين يتواصلون مع صحيفة "وول ستريت جورنال" حول اعتقال الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، وندد الوزير بالإجراءات الروسية ضد وسائل الإعلام".