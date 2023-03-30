«مفاوضات في أسرع وقت».. أردوغان يحسم الأمر: لن نسمح بجر بلادنا إلى الحرب

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الحالية في أنقرة لن تسمح للغرب بجر البلاد إلى حرب ضد روسيا.

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة “A Haber” التركية،: "لن نسمح بجر بلادنا إلى الحرب .. هذا أحد شعاراتنا الانتخابية”.

وأضاف أن “جهود أنقرة خلال العامين الماضيين منعت الغرب من جر تركيا إلى الصراع”.

وقال: “بينما نحن هنا في السلطة، لن نسمح بجر بلادنا إلى الحرب. هدفنا هو بذل جهود بتصميم جاد ولعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تؤيد تحقيق السلام في أقرب وقت بين روسيا وأوكرانيا.

جاءت تصريحات أردوغان بعد محادثات مع الرئيس المجري كاتالين نوفاك.

وقال أردوغان: "نريد إحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا على طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أن السلطات التركية مع استمرار عملية التفاوض بين الطرفين في اسطنبول.