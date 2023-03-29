شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من التضحية بنجم الفريق لأحد الأندية الإنجليزية.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة، اقترب من الاستغناء عن نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب برشلونة في التخلص من بعض لاعبيه، لخفض الرواتب في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن برشلونة يعلم أنه سيحصل على عروض، من أجل بيع لاعب الفريق كريستينسن.

وأوضحت أن نيوكاسل يونايتد يرغب في ضم كريستينسن، وسيقدم عرض لبرشلونة من أجل ضمه.

وأردفت الصحيفة أن برشلونة يرغب في استمرار كريستينسن، وذلك لحاجة الفريق له، ولكنه إذا تلقى عرض جيد سيتخلص منه.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة سيقوم بشراء إينيجو مارتينيز من صفوف أتليتك بيلباو، بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.