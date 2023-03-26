لي هسين: العالم لا يحتمل صراعا أمريكيا صينيا

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وقال في مقابلة أدلى بها لتلفزيون الصين المركزي «لا يمكن للعالم أن يتحمل صراعا بين الصين وبقية العالم، وبالأخص بين الصين والولايات المتحدة».
وأوضح أن الصين أكثر رخاء، وإسهامها للعالم أكبر وصوتها في العلاقات الدولية أقوى».
وقالت مصادر مطلعة «إن المسؤولين الأمريكيين لا يتوقعون الآن إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج.
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