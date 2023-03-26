شكرا لقرائتكم خبر لي هسين: العالم لا يحتمل صراعا أمريكيا صينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دق رئيس وزراء سنغافورة لي هسين ناقوس الخطر بشأن تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في ظل تنامي النفوذ السياسي والاقتصادي للصين في العالم، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.

وقال في مقابلة أدلى بها لتلفزيون الصين المركزي «لا يمكن للعالم أن يتحمل صراعا بين الصين وبقية العالم، وبالأخص بين الصين والولايات المتحدة».

وأوضح أن الصين أكثر رخاء، وإسهامها للعالم أكبر وصوتها في العلاقات الدولية أقوى».

وقالت مصادر مطلعة «إن المسؤولين الأمريكيين لا يتوقعون الآن إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج.