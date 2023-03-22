اليابان تدعم أوكرانيا مقابل الصين في روسيا

قام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بزيارة مفاجئة إلى كييف، حيث سرق بعض الاهتمام العالمي من منافسه الآسيوي الرئيس الصيني شي جين بينغ، الموجود في موسكو لإظهار دعمه لروسيا ضد الغرب بشأن الكرملين. وأبرزت الزيارتان اللتان تفصل بينهما مسافة 800 كيلومتر (500 ميل)، تداعيات الحرب المستمرة منذ 13 شهرًا على الدبلوماسية الدولية مع وقوف الدول خلف موسكو أو كييف.

ويأتي ذلك في أعقاب أسبوع تمتعت فيه كل من الصين واليابان بنجاحات دبلوماسية شجعت سياستهما الخارجية.

مجموعة السبع

وسيلتقي كيشيدا، الذي سيرأس قمة مجموعة السبع في مايو، بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية، بالتزامن مع محادثات شي لليوم الثاني مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وسيُظهر كيشيدا «الاحترام لشجاعة وصبر الشعب الأوكراني الذي يقف للدفاع عن وطنه تحت قيادة الرئيس زيلينسكي، وسيُظهر التضامن والدعم الثابت لأوكرانيا بصفته رئيسًا لليابان ورئيس مجموعة السبعة،» خلال زيارته وقالت وزارة الخارجية اليابانية في إعلانها عن زيارته لأوكرانيا.

مع الحرية

وغرد سفير الولايات المتحدة في اليابان رام إيمانويل عن «الشراكتين المختلفتين للغاية بين أوروبا والمحيط الهادئ»

وبين: «كيشيدا يقف مع الحرية، وشي يقف مع مجرم حرب»، في إشارة إلى الإجراء الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين، قائلة إنها تريد محاكمته بتهمة اختطاف الآلاف لأطفال من أوكرانيا.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن واشنطن تسرع تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، وتختار إرسال نسخة قديمة مجددة يمكن أن تكون جاهزة بشكل أسرع. وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الخطة لم تعلن بعد، إن الهدف هو نقل العملاقين البالغ وزنهما 70 طنا إلى منطقة الحرب في غضون ثمانية إلى عشرة أشهر.

حلفاء غربيون

وقادت الولايات المتحدة الجهود بين حلفاء كييف الغربيين لتعزيز القوة العسكرية لأوكرانيا.

ورحب بوتين ترحيبا حارا بشي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام وصفت القوتين الرئيسيتين بأنها فرصة لتعميق «صداقتهما بلا حدود».

ويحرص بوتين على إظهار أن لديه حليفًا كبيرًا وأيضًا إيجاد سوق لمنتجات الطاقة الروسية في ظل العقوبات الغربية.

العلاقات الاقتصادية

وفي محادثات شارك فيها كبار المسؤولين من البلدين، قال بوتين إنه يريد توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى أن التجارة الروسية الصينية ارتفعت بنسبة %30 العام الماضي إلى 185 مليار دولار.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتجاوز 200 مليار دولار هذا العام.

وقال إن روسيا تقف «على استعداد لتلبية الطلب المتزايد للاقتصاد الصيني على موارد الطاقة» من خلال تعزيز شحنات النفط والغاز.

وهناك خطط لتوسيع التعاون الصناعي، بما في ذلك صناعات الطائرات وبناء السفن، وقطاعات التكنولوجيا الفائقة الأخرى.

أسلحة فتاكة

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في بروكسل، إن المسؤولين الغربيين «رأوا بعض المؤشرات» على أن بوتين يريد أيضًا أسلحة فتاكة من الصين، على الرغم من عدم وجود دليل على أن بكين وافقت على طلبه. وقال ستولتنبرغ: «يجب ألا تقدم الصين مساعدات مميتة لروسيا». وسيكون ذلك لدعم حرب غير شرعية وإطالة أمد الحرب فقط».

البلدان النامية

وفي نيودلهي، دعا كيشيدا البلدان النامية والجنوب العالمي إلى رفع أصواتها للدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد والمساعدة في وقف الحرب الروسية.

وتشعر اليابان، التي لديها نزاعات إقليمية على جزر مع كل من الصين وروسيا، بقلق خاص بشأن العلاقة الوثيقة بين بكين وموسكو، اللتين أجريتا تدريبات عسكرية مشتركة بالقرب من سواحل اليابان.

وتنظر الصين إلى روسيا كشريك في مواجهة ما يعتبره كلاهما عدوانًا أمريكيًا وسيطرة على الشؤون العالمية وانتقادًا غير عادل لسجلاتهما في مجال حقوق الإنسان.

وتصر بكين على أنها وسيط محايد في جهود السلام الأوكرانية. وكان كيشيدا الزعيم الوحيد لمجموعة السبع الذي لم يزر أوكرانيا وكان يتعرض لضغوط داخلية للقيام بذلك. واتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن طريقًا مشابهًا لزيارة كييف الشهر الماضي، قبل الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.

اليابان وأوكرانيا:

كيشيدا أول زعيم ياباني بعد الحرب يدخل منطقة حرب، تلقى دعوة من زيلينسكي في يناير لزيارة كييف.

اقتصر دعم اليابان لأوكرانيا على المعدات مثل الخوذات والسترات الواقية من الرصاص والطائرات من دون طيار، والإمدادات الإنسانية بما في ذلك المولدات.

أسهمت اليابان بأكثر من 7 مليارات دولار لأوكرانيا، واستقبلت أكثر من 2000 نازح أوكراني.

ساعدت اليابان اوكرانيا في الإسكان ودعم الوظائف والتعليم، وهي خطوة نادرة في بلد معروف بسياسته الصارمة للهجرة.

انضمت طوكيو إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية في معاقبة روسيا بسبب غزوها وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي لأوكرانيا.