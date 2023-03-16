شكرا لقرائتكم خبر أنباء عن نقل حزب الشيطان أسلحة ثقيلة إلى حمص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن مسلحي حزب الشيطان اللبناني المسمى بـ(حزب الله)، عمدوا خلال الساعات الفائتة إلى نقل أسلحة وذخائر، من مواقع تخزينها بمستودعات تابعة لهم في منطقة الكسوة ومحيطها بريف دمشق الغربي، إلى بادية حمص الشرقية.

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي إنه جرى نقل 4 شاحنات تحمل ذخائر وسلاحا متوسطا وثقيلا، كصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، ورشاشات ثقيلة.

ووفق المرصد، استقرت الشاحنات في محيط قرية مرهطان الواقعة على بعد أكثر من 40 كلم من مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث توجد هناك مواقع تابعة لحزب الله اللبناني، وتم تخزين هذه الأسلحة بمستودعات تحت الأرض جرى حفرها خلال العام الفائت.

وأشار إلى أن عناصر حزب الله اللبناني بدأت أخيرا بمحاولة استقطاب أهالي وسكان المنطقة هناك، ومناطق أخرى بالقرب منها شرقي محافظة حمص، وذلك لتجنيدهم.

ولفت إلى أنه جرى تجنيد أكثر من 22 شخصا حتى اللحظة، إذ يجري تدريبهم على حمل السلاح في حقل عسكري تابع لحزب الله بمحيط قرية مرهطان، وستكون مهمة المجندين الحالية حراسة مواقع الحزب هناك، مقابل راتب شهري يبلغ 250 ألف ليرة سورية مبدئيا، إضافة إلى امتيازات أخرى للمطلوبين للنظام.

وطبقا للمرصد، «يأتي ذلك في إطار استمرار الميليشيات التابعة لإيران، وعلى رأسها ميليشيات حزب الله اللبناني، بالتغلغل ضمن الأراضي السورية، واستغلال الوضع الاقتصادي الكارثي لتجنيد الشبان والرجال».