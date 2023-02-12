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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل عشرة مدنيين إضافة إلى عنصر من قوات النظام في هجوم شنّه تنظيم داعش في وسط سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

مقتل 11 في هجوم لداعش وسط سوريا (التفاصيل الكاملة)

وذكر المرصد أن "التنظيم هاجم نحو 75 شخصًا السبت، بينما كانوا يعملون في جمع الكمأة في منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي، ما أدى إلى مقتل عشرة مدنيين منهم بينهم امرأة، إضافة إلى عنصر من قوات النظام"، فيما لا يزال الآخرون في عداد المفقودين.



وأشار إلى أن التنظيم ما زال يختطف أكثر من 75 مواطنًا بينهم نساء لليوم الثاني على التوالي.



وأضاف "وفقًا للملومات، فإن المختطفين هم عمال يجمعون الكمأة لبيعها، وتم اختطافهم مع الآليات التي كانوا يستقلونها".