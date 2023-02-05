شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تناقش تدريب الكوادر الصيدلانية وأوضاع مراكز التمريض غير المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمد الشيخ بشأن "إتاحة التدريب والكورسات المعتمدة للكوادر الصيدلانية في وزارة الصحة واعتماد نظام التخصص أسوة بكافة دول العالم"، بجانب نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجيه الفقي بشأن "صياغة الاستراتيجية الوطنية المصرية للدواء التي تحقق الاستخدام الأمن والعادل للدواء ومنع اهدار الدواء من جانب الأطباء والصيادلة والمستهلكين".

وتنظر اللجنة يوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني حنا نعمة الله بشأن "تقنين ووضع حد أقصى لنسبة إضافة الملح إلى الصناعات الغذائية بجميع أنواعها ومراعاة الوضوح في إظهار هذه النسبة على كل منتج"، بينما تناقش في الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كوثر محمود بشأن إلغاء المراكز الخاصة غير المعتمدة لتدريب خريجي الشعب المختلفة على مجال التمريض وعدم تشغيلهم بالمستشفيات الحكومية والخاصة وعدم استخدام كارنيهات ممارسة حرفي تمريض من وزارة القوى العاملة، وذلك في إطار لجنة مشتركة مع مكتبي لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بحضور ممثلي الحكومة.

يذكر أن مجلس الشيوخ، سينظر جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وعرفت اللجنة العنف الأسري، بأنه السـلـوك الـذى يقـوم بـه أحـد أفراد الأسرة عمـدا ضـد فـرد آخـر مـن نـفـس الأسـرة، لأسباب قـد تكـون ذاتيـة أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحـق ضـررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيـا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعـه، الدفع بقـوة، لـى الذراع، الركل، القذف بشـيء صلب، التسـبب فـى كـسـر، أو جـروح، أحـداث جـرح بالسكين، الحـرق بالنـار، القتـل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبـة الفـرد، السب، منـع الزوجـة مـن زيارة الأهـل، منـع الزوجـة مـن الإنجـاب أو إجهاضها، إساءة معاملـة أحـد أفـراد الأسرة، التمييز فى المعاملـة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسـر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصـور أو مقاطع الفيديو الخاصـة لأحـد الـزوجين على الإنترنت" العنـف الإلكترونى، منـع شـخص داخـل الأسـرة مـن الحصـول علـى الأكـل أو الشـرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمـان مـن التعلـيم، ختـان الإنـاث، ودفـع أحـد أفـراد الأسـرة للانتحار.