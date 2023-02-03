إسرائيل تصعد عدوانها وتعتقل 27 فلسطينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلية من عدوانها أمس، عبر حملة اعتقالات واسعة، طالت 27 مواطنا فلسطينيا من الضفة، غالبيتهم من رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن الاعتقالات شملت 5 من البيرة و3 من نابلس 4 من طولكرم والخليل.

وأفاد مسؤول فلسطيني باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 مواطنا فلسطينيا من قرية المغير، شمال شرق رام الله، غالبيتهم أطفال، وقال مرزوق أبونعيم عضو مجلس قروي المغير، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت 15 مواطنا على الأقل.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في تقرير أصدره الشهر الماضي، باعتقال السلطات الإسرائيلية أكثر من 170 فلسطينيا في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الحالي.

وحسب التقرير، فإن 7 آلاف حالة اعتقال سُجلت خلال العام الماضي، إذ تشكل عمليات الاعتقال أحد أبرز السياسات الثابتة للجيش الإسرائيلي بشكل يومي، لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على مواقع في قطاع غزة فجر أمس، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قصفت بعدد من الصواريخ مواقع وأراضي زراعية في القطاع.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال الحربية من نوع «إف16» قصفت بـ5 صواريخ على الأقل موقعا وسط قطاع غزة، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة، كما قصفت بصاروخين أراضي زراعية وسط القطاع.