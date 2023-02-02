1000 سلة سعودية لباكستان وأفغانستان

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إذ وزع المركز 400 سلة غذائية، استفاد منها 2,800 فرد من الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا في المناطق المتضررة بالفيضانات، في منطقة خيربور بإقليم السند في باكستان، بينما وزع 600 سلة غذائية في مدينة بُل علم مركز ولاية لوجر، استفاد منها 3,600 فرد للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.ودأبت المملكة ممثلة في المركز على تخفيف معاناة المتضررين من الكوارث، والمحتاجين حول العالم.
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