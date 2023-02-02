ألغام الحوثي تقتل وتصيب 74 يمنيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، وبحسب جدول الأعمال، ستكون الجلسة منتصف فبراير الحالي، تليها مشاورات مغلقة لأعضاء المجلس حول اليمن.

ومن المقرر أن تتضمن جلسة المشاورات إحاطة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ حول تطورات الأوضاع في اليمن من النواحي العسكرية والاقتصادية والإنسانية ومستجدات الهدنة القائمة ومدى التزام أطراف الصراع بتنفيذ بنودها.

وسيقدم ممثل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إحاطة حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، التي فاقمتها زيادة عوائق الوصول من عوائق بيروقراطية وقيود على الحركة، ومتطلبات تلبية الاحتياجات الإنسانية في البلاد وفق تقرير عام 2023، إضافة إلى ذلك، سيطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، أعضاء مجلس الأمن خلال المشاورات المغلقة، حول عمل البعثة لخفض التصعيد في مناطق الحديدة المشمولة باتفاق ستوكهولم.

إلى ذلك جددت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة التزامها بالاستمرار في العمل مع أطراف الصراع من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة الحياة الطبيعية للسكان المدنيين في محافظة الحديدة الساحلية.

وقالت البعثة في سلسلة تغريدات على حسابها في موقع «تويتر»، «إن رئيسها الجنرال مايكل بيري، وخلال زيارته لمديريات جنوب محافظة الحديدة، أكد التزام البعثة بمواصلة العمل مع أطراف الصراع لتحقيق الاستقرار الدائم والعودة إلى الحياة الطبيعية لسكان الحديدة، التي تعد إحدى المحافظات الأكثر تضررا من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، وأشارت إلى أن زيارة بيري شملت مديريتي الدريهمي وزبيد، حيث التقى السكان المدنيين فيهما، واستمع إلى معاناتهم، والتأثير المدمر الذي خلفه الصراع على حياتهم وسبل عيشهم.

من جهة أخرى كشف المرصد اليمني للألغام عم مقتل وإصابة 74 مدنيا في انفجارات ألغام وذخائر متفجرة وعبوات وقذائف من مخلفات الحرب في تسع محافظات يمنية خلال يناير الماضي.

وأشار إلى أن الصورة الأكثر قتامة كانت في محافظة الحديدة، حيث تصدرت قائمة أكثر الضحايا، إذ تم تسجيل وتوثيق سقوط 18 قتيلا مدنيا منهم 8 أطفال وامرأة، فيما بلغ عدد المصابين 20 جريحا بينهم 11 طفلا في المحافظة الساحلية، وتوزع باقي الضحايا من القتلى والجرحى في محافظات الجوف ومأرب وصعدة وحجة وشبوة وأبين والبيضاء وفي مديرية نهم بمحافظة صنعاء

وقال المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام فارس الحميري «إن يناير مثل بداية سنة سيئة لعدد من الأسر اليمنية التي فقدت عائلها أو أحد أبنائها، لقد شهدنا تصاعدا كبيرا في الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها حوادث انفجارات الألغام التي زرعها الحوثيون، والعبوات والمقذوفات من مخلفات الحرب خلال يناير الفائت مقارنة بالأشهر الماضية من سنوات الحرب الأخيرة».

وأضاف «لقد انخفضت حدة العمليات العسكرية خلال الأشهر الماضية، لكن الألغام ومخلفات الحرب استمرت في قتل وإصابة المدنيين، فاقمت المعاناة وعرقلت عودة بعض الأسر النازحة إلى منازلها والمزارعين الى أعمالهم.

ضحايا ألغام الحوثي في يناير

32 قتيلا

14 طفلا

42 جريحا