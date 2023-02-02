شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من بوتر عن أزمة حكيم زياش مع تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي، بالتعليق على أزمة حكيم زياش لاعب الفريق، وأزمة انتقاله لباريس سان جيرمان.

وكان زياش قريب من الرحيل عن صفوف تشيلسي، والاتتقال لصفوف باريس سان جيرمان، ولكن فشلت الصفقة في الدقائق الآخيرة منفترة الانتقالات الشتوية.

وقال بوتر: لقد عاد حكيم مرة أخرى إلى إنجلترا وتدرب هذا الصباح، زياش لاعب محترف ويتفهم الوضع جيدًا وملتزم تمامًا مع تشيلسي.

وعلق عن رحيل جورجينيو إلى آرسنال: لقد كان العمل معه رائعًا منذ تواجدي هنا مع تشيلسي، لقد حقق الكثير مع النادي، لكن هناك بعضالقرارات التي يجب علينا اتخاذها خاصة في حالة منح اللاعب المزيد من الاستقرار مع عائلته، لقد كان قرارًا أعتبره مكسبًا للجميع.

وأتم عن ضم إنزو فرنانديز: نعمل على استخراج تصريح العمل له، لا أتحدث اللغة الإسبانية بشكل جيد وكذلك هو بالنسبة للغة الإنجليزية،لكنه يظل لاعبًا مميزًا وأتطلع للعمل معه.