شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب: إشادة أمريكا بلجنة العفو الرئاسى تبرز نجاح الملف الحقوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت النائبة رولان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجهود لجنة العفو الرئاسي، بالإشادة التي تبرز نجاح الدولة المصرية في الملف الحقوقي.

واعتبرت "لاشين" إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجهود لجنة العفو الرئاسي تغيير كبير فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية إزاء الدولة المصرية، مؤكدة أن هذه الإشادة تمثل شهادة دولية مهمة، بأن خطوات لجنة العفو الرئاسى أصبحت محل تقدير من خارج مصر كما هى محل تقدير داخل مصر.

وأشارت النائبة رولان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي أن الدولة المصرية منذ سنوات اتخذت مسارا جادا للنهوض بملف حقوق الإنسان وتعزيزه على مختلف المستويات، وتكللت جهود الدولة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي انخرط بها مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان وذلك في منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذها من خلال ممارسات عملية على أرض الواقع، وكان من بين تلك الجهود تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي تبلورت حصيلة جهودها في خروج ما يتجاوز عن 1200 شخص مع وضع برامج لتأهيل ودمج المفرج عنهم في الحياة المجتمعية من جديد.

وأكدت إن العلاقات المصرية الأمريكية في الوقت الحالي تتسم بالندية، وأن ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليس به مجاملة وإنما يتحدث عن واقع حقيقي، مؤكدة أن النهوض بملف حقوق الإنسان وصل لمستوى غير مسبوق وجميع دول العالم تشهد بذلك".

وأوضحت أن تحركات مصر في ملف حقوق الإنسان نابع من إرادتها الخاصة ومن أجل أن يحصل المواطن على كافة حقوقه في عهد الرئيس السيسي، موضحة أن كل مواطن له دور في تنفيذ ملف واحترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن ملف الحقوق والحريات هو مسئولية مشتركة بين الجميع.