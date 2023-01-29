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أول تحرك من إدارة ليفربول للنهوض بالفريق الفترة المقبلة

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محمد الفلاح - تحركت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل النهوض بالفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تراجع أداء الريدز بالمباريات الأخيرة.

ليفربول يستهدف التعاقد مع نجم الدوري الفرنسي

وكشفت تقارير صحفية عبر شبكة "Foot Mercato" الفرنسية، على أن إدارة نادي ليفربول تسعى للتعاقد مع مهاجم جديد، قادمًا من الدوري الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير على أن اللاعب ليفربول مهتم بضم إيلي واهي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونبلييه الفرنسي، وذلك بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت التقارير على أن واهي، لفت أنظار العديد من أندية ، من بينهم توتنهام ومانشستر سيتي بالإضافة إلى يوفنتوس في .

تفاصيل مفاوضات ليفربول مع واهي

ويمتلك واهي، عقد مع مونبلييه حتى يونيو 2025، لذلك احتمال انتقاله إلى ليفربول في يناير الحالي صعب للغاية، لكن النادي الفرنسي حدد سعر بيعه بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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