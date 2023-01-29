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رونالدو يدعو 4 لاعبين من زملائه السابقين إلى السعودية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445921-638105898167663042.jpg

2023-01-29 | 12:48

رونالدو يدعو 4 لاعبين من زملائه السابقين إلى السعودية

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الخليج 365 - رياضة

دعا النجم البرتغالي أربعة من زملائه السابقين في مانشستر يونايتد للسفر إلى المملكة العربية السعودية لمشاهدته وهو يلعب بقميص النصر.

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد بعد اتفاق الطرفين على فسخ تعاقدهما بالتراضي في نوفمبر الماضي قبيل انطلاق مونديال "قطر 2022"، وذلك بعد توتر علاقتهما.

وغادر رونالدو ملعب "أولد ترافورد" في ظروف عصيبة مما حرمه من فرصة توديع أصدقائه وزملائه في مانشستر يونايتد، لذا تواصل مع أربعة من أقرب أصدقائه في الفريق من أجل دعوتهم إلى السعودية ورؤيته يلعب مع ناديه الجديد.


وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رونالدو تواصل مع الرباعي هاري ماغواير، وبرونو فيرنانديش، وكاسيميرو، ورافائيل فاران للانضمام إليه في عطلة بالسعودية إذا سمح جدولهم بذلك، أو مقابلتهم في منزله في مدينة لشبونة البرتغالية.

المباراة المقبلة لرونالدو مع النصر ستكون ضد الفتح الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري السعودي.

في غضون ذلك، يخوض زملاؤه السابقون في مانشستر يونايتد مباريات متتالية، أولا ضد نوتنغهام فورست في إياب نصف نهائي كأس الرابطة منتصف الأسبوع المقبل، قبل مواجهة كريستال بالاس ثم ليدز يونايتد في الممتاز.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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