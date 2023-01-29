شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب أجزاء من باكستان والهند وأفغانستان وإيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، الأحد، أجزاء من باكستان والهند وأفغانستان وإيران.

عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب أجزاء من باكستان والهند وأفغانستان وإيران

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 150 كيلومترًا في جمهورية طاجيكستان، وشعر به سكان الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.



ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.