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عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب أجزاء من باكستان والهند وأفغانستان وإيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، الأحد، أجزاء من باكستان والهند وأفغانستان وإيران.

 

عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب أجزاء من باكستان والهند وأفغانستان وإيران

 

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 150 كيلومترًا في جمهورية طاجيكستان، وشعر به سكان الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

 


ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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