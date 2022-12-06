انت الان تتابع خبر إيران.. الحكم بإعدام 5 مدانين بقتل ضابط في الحرس الثوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت السلطات وجهت اتهامات لـ 13 رجلا و3 قاصرين بقتل المسؤول في "الباسيج" روح الله عجميان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، ووجهت محكمة الثورة الإيرانية التهم إلى الخمسة الذين حكم عليهم بالإعدام الاثنين إضافة إلى 8 الآخرين.وذكرت الوكالة أن "محكمة الجنايات الإيرانية وجهت اتهامات لثلاثة صبية".

وقالت في تقريرها إن "القتل وقع في مدينة كرج بالقرب من طهران في 12 نوفمبر، عندما حاصر 16 شخصا عجميان وهاجموه بالسكاكين والحجارة".

واندلعت الاحتجاجات، التي تدخل الآن شهرها الثالث، إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، حين كانت رهن الاحتجاز، بعد أن اعتقلتها "شرطة الأخلاق" بسبب ارتدائها الحجاب "بطريقة غير صحيحة".

وتصاعدت منذ ذلك الحين دعوات إلى إسقاط نظام الحكم الديني في إيران، ما شكل أحد أخطر التحديات التي تواجه البلاد منذ ثورة 1979.



ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران ما لا يقل عن 314 شخصا عام 2021، أي أكثر من نصف إجمالي عمليات الإعدام التي نفذت في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ذلك العام.