شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مراكز الشباب وتخصيص أماكن للمشروعات الرياضية أمام "رياضة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة عددا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم قيام شركة مريوط الزراعية بتسليم أرض مركز الشباب بقرية الجلاء لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء (6000م2 لكل قرية كخدمات للقرى).

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها مناقشة طلب إحاطة بشأن إهمال وتطوير مراكز الشباب في بولاق الدكرور وزيادة قدراتها الاستيعابية، وطلبين أخرين بشأن تخصيص مكان لإنشاء ملاعب وتجهيز الأماكن الحالية بالمعدات والأجهزة الرياضية اللازمة بقريتين الحرانية وزاوية أبو مسلم، وطلب مقدم من النائب أحمد رمزي ناجي، بشأن إنشاء ملعب خماسي بالنجيل الصناعي وإنشاء سور قانوني بمركز شباب قرية الأخصاص بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.