اتجاهات الوزراء في الحكومة العراقية

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إلغاء شرطة الأخلاق لم يوقف الاحتجاجات الإيرانية
راجعت السلطات الإيرانية بعضا من قوانينها وأعلنت عن إلغاء شرطة الأخلاق التي كانت الشرارة لأكبر موجة تظاهرات شهدتها إيران والتي ما...
إيران تلغي شرطة الأخلاق بعد 16 عاما على إنشاءها
أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء...
ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا
ثار بركان جبل سيميرو في إندونيسيا نافثا سحبا من الرماد الساخن نحو السماء وقاذفا سيولا من الحمم البركانية أسفله، ما دفع بالسلطات إلى...
شظايا أوكرانيا تهدد أمن إفريقيا
ساهمت حرب أوكرانيا في تغذية السوق السوداء في إفريقيا بالأسلحة فالتداعيات هناك تخلق تقلبات وثغرات أمنية في إفريقيا، وتتسرب عبرها...
بايدن يركز على الناخبين من أصول إفريقية
يرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتهاج التغيير، بدلا عن تقليدية التصويت في المناطق ذات الأغلبية البيضاء يسعى للأغلبية السوداء من...
حداد الكونغو عقب مجزرة كيشيش
لف الكونغو الديمقراطية سواد الحزن في حداد يستمر 3 أيام، عقب مجزرة دامية أودت بحياة أكثر من 100 قتيل.حيث اتهمت السلطات والجيش...
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