اتجاهات الوزراء في الحكومة العراقية

إلغاء شرطة الأخلاق لم يوقف الاحتجاجات الإيرانية راجعت السلطات الإيرانية بعضا من قوانينها وأعلنت عن إلغاء شرطة الأخلاق التي كانت الشرارة لأكبر موجة تظاهرات شهدتها إيران والتي ما... دوت الخليج دوت الخليج 10 جمادى الأولى 1444 هـ 10 جمادى الأولى 1444 هـ

إيران تلغي شرطة الأخلاق بعد 16 عاما على إنشاءها أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء... طهران : الوكالات طهران : الوكالات 10 جمادى الأولى 1444 هـ 10 جمادى الأولى 1444 هـ

ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا ثار بركان جبل سيميرو في إندونيسيا نافثا سحبا من الرماد الساخن نحو السماء وقاذفا سيولا من الحمم البركانية أسفله، ما دفع بالسلطات إلى... جاكرتا: الوكالات جاكرتا: الوكالات 10 جمادى الأولى 1444 هـ 10 جمادى الأولى 1444 هـ

شظايا أوكرانيا تهدد أمن إفريقيا ساهمت حرب أوكرانيا في تغذية السوق السوداء في إفريقيا بالأسلحة فالتداعيات هناك تخلق تقلبات وثغرات أمنية في إفريقيا، وتتسرب عبرها... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 09 جمادى الأولى 1444 هـ 09 جمادى الأولى 1444 هـ

بايدن يركز على الناخبين من أصول إفريقية يرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتهاج التغيير، بدلا عن تقليدية التصويت في المناطق ذات الأغلبية البيضاء يسعى للأغلبية السوداء من... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 09 جمادى الأولى 1444 هـ 09 جمادى الأولى 1444 هـ

حداد الكونغو عقب مجزرة كيشيش لف الكونغو الديمقراطية سواد الحزن في حداد يستمر 3 أيام، عقب مجزرة دامية أودت بحياة أكثر من 100 قتيل.حيث اتهمت السلطات والجيش... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 09 جمادى الأولى 1444 هـ 09 جمادى الأولى 1444 هـ

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