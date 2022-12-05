شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. إنجلترا تضرب موعدًا مع فرنسا فى الدور ربع النهائي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن منتخب إنجلترا من تحقيق فوزًا ثمينًا على منتخب السنغال بثلاثية نظيفة، فى دور ال 16 من منافسات كأس العالم الحالية، ليضرب موعدًا مع المنتخب الفرنسي فى الدور ربع النهائي من البطولة، فى مباراة نارية ستجمع بين المنتخبين، من المنتظر أن تملؤها الإثارة والمتعة.

ونجح المنتخب الإنجليزي إستغلال الثغرات الدفاعية لدي المنتخب السنغالي، فعلى الرغم من إستفاقة منتخب أسود التيرانجا وتقديمهم لمباراة قوية، وخاصة فى الشوط الأول، إلا أن الهدفين المتتالين قبل نهاية الشوط الأول، لإنجلترا أربكوا من حسابات الجانب السنغالي بشكل كبير.



خبرة إنجلترا تتغلب على حماس السنغال

واستمرت النتائج المنطقية فى دور ال 16 بكأس العالم دون أي مفاجأت، منا يؤكد أن عامل الخبرة أمرًا حاسمًا فى مثل هذه المباريات، حيث نجح المنتخب الإنجليزي فى قتل المباراة، فى ظل خطورة المنتخب السنغالي فى شوط اللقاء الأول، وعلى عكس مجريات المباراة تمامًا، مما يؤكد أن الحماس وحده لا يكفي.



سيسيه: فخورين لما وصلنا له بالمونديال

وأعرب أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن حزنه الشديد للخسارة أمام إنجلترا مثل باقي اللاعبين، ولكن أكد على إنه فخور بالمكانة الذي وصل لهل المنتخب السنغالي ومناطحته لأقوي منتخبات العالم، فى ظل الإصابات التى عاني منها منتخب بلاده قبل بداية البطولة.