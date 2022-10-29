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المرصد السوري: مقتل عنصر بـ "ميليشيا" موالية لحـزب الله اللبناني في ريف دمشق

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محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق / لندن- ( د ب أ ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بمقتل عنصر يعمل مع "ميليشيات" موالية ل"حزب الله اللبناني، إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة حفير الفوقا بريف دمشق.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن "الميليشيات تعمل بتهريب البضائع من لبنان إلى سوريا، إضافة إلى تمرير شحنات المواد المخدرة التي يصنعها حزب الله اللبناني".

ووفق المرصد، اغتال مسلحون مجهولون ، في 17 من الشهر الجاري، عنصرا مقربا من "حزب الله" اللبناني، يعمل لصالح مجموعة مسؤولة عن تهريب المخدرات من إلى درعا، وتم اغتياله في محافظة القنيطرة قرب الجولان السوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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