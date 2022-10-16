شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" تناقش خطة عملها.. وتؤكد: قانون الرياضة يتصدر الأجندة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين اجتماعا اليوم، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الثالث، واستعرضت خلاله عددٍ من المحاور الرقابية والتشريعية التي تتصدر إهتمامها.

وقال الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، إن الأجندة التشريعية لخطة عمل لجنة الشباب والرياضة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني تتضمن استئناف، بحث مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، وذلك عملاً بحكم المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس .

واستعرضت اللجنة أبرز مشروعات القوانين وأهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وكذلك مناقشة قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة. (مُحال إلى اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول)

كما ستناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017.مشروع قانون مقدم من النائبة آية مدني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017 .

كما ستناقش مشروع قانون مقدم من النائب آية مدني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010 ومشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن "إنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا".

وتتضمن خطة عمل اللجنة مناقشة ما يُحال للجنة من مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقا لأحكام المادة (46) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتتضمن خطة عمل اللجنة مناقشة وإقرار مشروعات قوانين الخطة والموازنة لكل من المجلس القومي للرياضة، المجلس القومي للشباب، ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، هيئة إستاد القاهرة، الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2022 / 2023.

أما بالنسبة للمحور الرقابي، أكد رئيس اللجنة أنه سيتم مناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب والمُحالة إلى اللجنة، ومتابعة اللجنة لتوصياتها الصادرة عنها في دور الانعقاد الثاني سواء خلال مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب أو من خلال زياراتها الميدانية لبعض محافظات الجمهورية، والمدى الذي وصل إليه تنفيذ هذه التوصيات، وذلك عملاً بحكم المادة (48) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار إلي أن اللجنة ستناقش تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات – حال إحالتها للجنة - عن نتائج الرقابة المالية على بعض الهيئات العامة الخدمية في مجالي الشباب والرياضة، فضلا عن متابعة استراتيجيات الاتحادات الرياضية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة للوصول إلى النتائج المرجوة في المحافل والبطولات الرياضية المشاركة بها على جميع الأصعدة والمستويات.

ويتضمن المحور الرقابي متابعة اللجنة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة خلال العام المالي 2022/2023 وما تضمنته من مشروعات وبرامج لتطوير الخدمات الشبابية والرياضية في المواعيد المحددة الواردة بالخطة، مع مراقبة مؤشرات الأداء للخطط الاستثمارية والمعتمدة من وزارة الشباب والرياضة، ومتابعة تنفيذ البروتوكولات الموقع عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة مع الوزارات الأخرى والوقوف على مدى تنفيذها بما فيها الشركات المساهمة التي أنشأتها الوزارة.

وتتضمن خطة عمل اللجنة متابعة استثمارات صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب ومؤشرات الأداء والاستثمار للصندوق والوقوف على الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري لمشروع نادي " النادي " THE CLUB الذي أنشأته وزارة الشباب والرياضة، والخطة المستقبلية للتوسع في إنشاء فروع له، وهل ما إذا قد استفادت وزارة الشباب والرياضة من هذا المشروع في تنمية مواردها ذاتيًا دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

وتوافقت اللجنة علي متابعة الدعم المالي المقدم للاتحادات الرياضية والأندية والمشروعات القومية التابعة لها (مثال: اتحاد كرة القدم والمشروع القومي الخاص به (الهدف).

كما ستتابع أنشطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة التي تنفذها في كافة مجالات بناء وتنمية الشباب المصري ومدى مشاركة أكبر قدر من شباب جميع محافظات الجمهورية بها لتحقيق نتائجها المستهدفة (مثال: مشروع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب في كرة القدم "كابيتانو مصر").