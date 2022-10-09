شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توافق على اتفاق لدعم الأمن الغذائى بين مصر والبنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أن قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي، تخصص للمشروع.

ويتمثل الهدف من المشروع في ضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم الى الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي، وذلك للمساهمة في التخفيف من أثر هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الإقتصادي.

يتألف المشروع من المكونات " تدابير الاستجابة الطارئة " شراء القمح المؤهل للحفاظ على الإحتياطي الاستراتيجي و تعزيز الاستعداد للصدمات والاستجابة لها (تعزيز مرونة سلسلة توريد القمح) و أنشطة إدارة وتنسيق المشروع، أنشطة إدارة المعرفة الخاصة بالمشروع،الجهة المستفيدة والمنفذة: وزارة التموين والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.